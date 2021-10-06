Inter'in yıldız oyuncusu Arturo Vidal'in çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı

Vidal'in bazı hayranlarıyla fotoğraf çekildikten sonra otomobiline binmeye çalıştığı ancak bu çabası sırasında arabanın arkasında yuvarlandığı görülürken, 34 yaşındaki oyuncu sonrasında aldığı yardımlarla koltuğa oturabildi. Bu görüntüler sokağa bakan bir balkonda, birkaç kadın tarafından çekildi.