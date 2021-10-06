Inter'in yıldız oyuncusu Arturo Vidal'in çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:53
<p>Inter'in ve Şili Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Arturo Vidal'in sosyal medyaya düşen bir videosu, İtalya'da çok konuşuldu.</p>

Inter'in ve Şili Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Arturo Vidal'in sosyal medyaya düşen bir videosu, İtalya'da çok konuşuldu.

<p>İnternette kısa sürede yayılan ve büyük ilgi gören videoda yıldız oyuncunun otomobiline bile binemeyecek kadar sarhoş olması dikkat çekti.&nbsp;</p>

İnternette kısa sürede yayılan ve büyük ilgi gören videoda yıldız oyuncunun otomobiline bile binemeyecek kadar sarhoş olması dikkat çekti. 

<p>La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre, video 18 Ağustos tarihinde, Inter'in Genoa ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasından üç gün önce çekildi.</p>

La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre, video 18 Ağustos tarihinde, Inter'in Genoa ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasından üç gün önce çekildi.

<p>Vidal'in bazı hayranlarıyla fotoğraf çekildikten sonra otomobiline binmeye çalıştığı ancak bu çabası sırasında arabanın arkasında yuvarlandığı görülürken, 34 yaşındaki oyuncu sonrasında aldığı yardımlarla koltuğa oturabildi. Bu görüntüler sokağa bakan bir balkonda, birkaç kadın tarafından çekildi.</p>

Vidal'in bazı hayranlarıyla fotoğraf çekildikten sonra otomobiline binmeye çalıştığı ancak bu çabası sırasında arabanın arkasında yuvarlandığı görülürken, 34 yaşındaki oyuncu sonrasında aldığı yardımlarla koltuğa oturabildi. Bu görüntüler sokağa bakan bir balkonda, birkaç kadın tarafından çekildi.

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