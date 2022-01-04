TESK Genel Başkanı Palandöken: Bu fiyat artışları kaçak sigara satışı ve alkole yöneltecektir
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki (ÖTV) yüzde 47.4 oranındaki artışın hem vergi kaybına neden olacağını hem de sahte alkol yapımı ile birlikte ölümlerin artacağını belirtti.
Alkol ve sigaradaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya dair açıklamalarda bulundu.
Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var” dedi.
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