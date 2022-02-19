İstanbul'da mavi su tedirginliği

''AŞIRI KÖTÜ BİR KOKU DA VAR''

Uzun yıllardır o bölgede çalışan bir yurttaş, "Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz. Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var" ifadelerini kullandı.