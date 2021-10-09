İşte Saray'ın 6 yıllık faturası

EN BÜYÜK GİDER KALEMİ SAĞLIK

Buna göre, söz konusu 6 yıllık dönemde, kırtasiyeye 14 milyon 341 bin lira, mutfağa 18 milyon 768 bin lira, tıbbi malzeme ve laboratuvar masraflarını içeren sağlık harcamalarına 66 milyon 214 bin lira ödendi.

Sağlık, seçilen harcamalar içinde en yüksek paya sahip olurken, bunda corona virüs pandemisiyle nedeniyle 2020 yılında gerçekleşen 51 milyon liralık test, maske vb. giderleri etkili oldu.