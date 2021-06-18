HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutulandı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına giren ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı.

AA
18 Haziran 2021 Cuma, 10:10
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutulandı
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HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.


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