HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutulandı
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına giren ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı.
HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.
Video Haberler
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Veyis Ateş kararını verdi
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama