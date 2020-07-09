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Yetkililerin gece saatlerinden itibaren Kyushu başta olmak üzere afet bölgesindeki yaklaşık 880 bin kişiye tahliye çağrısı yaptığı kaydedilirken, yaklaşık 5 bin yapının kısmi olarak ya da tamamen sular altında kaldığı ifade edildi. Japonya Eğitim Bakanlığı ise felaket nedeniyle 17 eyaletteki 2 bin 244 okul ve üniversitede derslerin askıya alındığını açıkladı.