1
Cumartesi itibariyle Japonya'nın güneybatısında etkisini
gösteren şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 62 kişinin
hayatını kaybettiği açıklandı. 18 eyaletteki 123 bölgede toprak kayması meydana
geldi. Yaklaşık 880 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Kayıp 17 kişiyi arama
çalışmaları sürdürülüyor.
5
Yetkililerin gece saatlerinden itibaren Kyushu başta olmak
üzere afet bölgesindeki yaklaşık 880 bin kişiye tahliye çağrısı yaptığı
kaydedilirken, yaklaşık 5 bin yapının kısmi olarak ya da tamamen sular altında
kaldığı ifade edildi. Japonya Eğitim Bakanlığı ise felaket nedeniyle 17
eyaletteki 2 bin 244 okul ve üniversitede derslerin askıya alındığını açıkladı.
Video Haberler
- Burada ilk defa size söylüyorum deyip uyardı!
- CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken detay
- Meclis'te ortalık karıştı... Bağırma lan!
- Şile'de korkunç an!
- Kovaladığı babun az daha canından ediyordu!
- Antalya'da 2 polisi yaralayan saldırgan böyle vuruldu!
- Hipodromda zincirleme kaza: 3 jokey yaralandı
- Eski manken zorla mahkemeye getirilecek
- Nostaljik tramvayda böyle görüntülendiler!
- A Haber fena yakalandı! İşte o anlar