Fenerbahçe kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Alman kaleci antrenörü Kraft ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe teknik ekipte değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp Alman kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır.
Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme | 2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2021
Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/H1YmPJSrpj
Video Haberler
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Esenyurt Belediyesi'nden skandal! Yaşamını kaybetti
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı
- Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
- Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi
- İmamoğlu için İYİ Parti iddiası
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- Emekli ve memur maaşları eridi