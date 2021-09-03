Fenerbahçe kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Alman kaleci antrenörü Kraft ile yollarını ayırdığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 10:05
Fenerbahçe kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdı
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe teknik ekipte değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp Alman kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır.

Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 



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