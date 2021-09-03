Fenerbahçe kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe teknik ekipte değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp Alman kaleci antrönörü Michael Kraft ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır.

Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme | 2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır.



Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/H1YmPJSrpj