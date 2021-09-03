Fenerbahçe, ligde oynatabileceği iki ismi daha kadrosuna katacak
Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, sadece ligde kullanabileceği iki ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
UEFA'ya bağlı birçok ligde ve Avrupa'nın 5 büyük liginde yaz transfer dönemi 31 Ağustos itibarıyla sona erdi.
Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe iki yabancı oyuncu ile görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin görüştüğü bu iki ismin bek oyuncuları olduğu biliniyor.
Fenerbahçe, kadrosuna katması durumunda bu iki oyuncuyu sadece ligde oynatabilecek.
UEFA KADROSU BELLİ OLDU
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yönelik bilgilendirme yayımladı.
Bilgilendirmede Teknik Direktör Viter Pereira ile yapılan görüşmeler doğrultusunda takıma yeni katılan Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA A listesine eklendiği bildirdi.
Sakatlığı nedeniyle Serdar Dursun UEFA listesine eklenmezken; Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B listesine alındığı bildirildi.
Kadroda yer alan isimler şöyle: Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha - B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih
UEFA Avrupa Ligi kadromuz. pic.twitter.com/TbRBvzptga— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2021
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