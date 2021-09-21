Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz için açıklamada bulundu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz'un imza töreninde kullandığı ifadeler hakkında açıklamalar yaptı.
Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladığı maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu.
Kuntz, imza töreninde Sergen Yalçın için, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.
Yalçın, "Stefan Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı sonrasında toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok" dedi.
Başarılı teknik direktör, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı. Hayatımda görmedim” diye konuştu.
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