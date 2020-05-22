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48 saatte yapılan, yapımından 10 gün sonra yine yaptıranlar tarafından sökülmeye başlanan kaçak villanın Koyun Adası karşısındaki arazisi, 1990 yılında H.E.İ.'ye satıldı. Zilyetli olan arazi, içindeki 98.50 metrelik yapı ile beraber 1304 metrekarelik büyüklüğe sahip. H.E.İ., yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu yere beyana dayalı olarak 7 Kasım 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi aldı. H.E.İ., 6 Nisan 2020 tarihinde ise noter kanalıyla araziyi M.A.'ya devretti. M.A. ise 98.50 metrekarelik yapıyı yıkarak, yerine çelik konstrüksiyon, ahşap balkonlu villa inşa etti. Villa yapımı sırasında, deniz kıyısından villaya kadar malzeme taşımak için ray kurulduğu ortaya çıktı. 48 saate bitirilen villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.