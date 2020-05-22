Bunun üzerine M.A., Demre Belediyesi'ni arayarak, yapının yapı ruhsat
belgesi olduğunu belirtti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da eski yapının
yıkılarak yenisinin yapıldığını, ayrıca birinci derece doğal sit alanına
verilen yapı kayıt belgesinin geçerli olamayacağını belirterek, yapıyı
belediyenin yıkacağını kaydetti.
48 saatte yapılan, yapımından 10 gün sonra yine yaptıranlar
tarafından sökülmeye başlanan kaçak villanın Koyun Adası karşısındaki arazisi,
1990 yılında H.E.İ.'ye satıldı. Zilyetli olan arazi, içindeki 98.50 metrelik
yapı ile beraber 1304 metrekarelik büyüklüğe sahip. H.E.İ., yapılaşmanın
kesinlikle yasak olduğu yere beyana dayalı olarak 7 Kasım 2018 tarihinde yapı
kayıt belgesi aldı. H.E.İ., 6 Nisan 2020 tarihinde ise noter kanalıyla araziyi
M.A.'ya devretti. M.A. ise 98.50 metrekarelik yapıyı yıkarak, yerine çelik
konstrüksiyon, ahşap balkonlu villa inşa etti. Villa yapımı sırasında, deniz
kıyısından villaya kadar malzeme taşımak için ray kurulduğu ortaya çıktı. 48
saate bitirilen villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
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