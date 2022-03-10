Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

10 Mart 2022 Perşembe, 16:15
Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

Hafta başından itibaren İstanbul için kar uyarısı yapıldı. 

9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunulan kar yağışı sabah itibariyle başladı.

Uzmanlar ilerleyen saatlerde daha da şiddetlenmesi beklenen kar yağışı ve buzlanmanın hem sürücülere hem yayalara zor anlar yaşatabileceği konusunda uyarıyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

İşte yolda kalmamak için dikkat edilmesi gerekenler

1- Çok çabuk yıpranabilen şasi, gövde ve lastikleri yoldaki tuzdan korumak için aracınızı düzenli olarak yıkmanız gerekiyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

2- Zorlu hava koşullarında yola çıktığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli şeyin öndeki araçla takip mesafesini korumak olduğu söyleniyor.

Olası bir kaymaya karşı yapılacak en doğru şey izleme mesafesini uzun tutmak oluyor. Çünkü kaygan yollarda kısa izleme mesafeleri kazalara sebebiyet veriyor. Seyir halindeyken aracın başka bir araca arkadan çarpmasını engelleyecek takip mesafesini korumak güvenlik açısından çok önemli bir yer tutuyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

3- Kış aylarında soğuk hava koşullarından dolayı kalorifer sıklıkla kullanılıyor. Ayrıca farlarda sık kullanılan arasında olduğu için mutlaka yola çıkmadan önce akü şarjını kontrol etmek gerekiyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

4- Arabayla yola çıkmadan önce motor soğutma sıvısının yeteri kadar buz çözücü içerip içermediğini kontrol edilmesi ce eğer eksikse eklenmesi gerekiyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

5- Arabada bulunan bütün ışıkların kontrol edilerek varsa çalışmayan lambalar mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. 

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

6- Araba soğukta çalıştırılacağı zaman gerekli kontrollerden sonra marş yaparak motorun çalıştırılması gerekiyor. 

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

7- Aracınızı harekete geçirirken patinaj kontrol sistemi gibi güvenlik donanımlarını aktif hale getirmenin unutulmaması gerekiyor. 

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

8-  Sürücülerin yanında mutlaka ön cam için silecek sıvısı bulundurması söyleniyor.

Karlı ve buzlu yollarda ön cama sıçrayan tuz parçaları nedeniyle aracın camı çabucak beyaza bürünebiliyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

9- Motorun çekişinin düşmemesi için mutlaka kışa girerken hava filtresinin temizlenmesi ya da yenilenmesi gerekiyor.

Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

10- Yaz aylarında çok kullanılmayan ama kış aylarında hayati önem taşıyan arka cam rezistansının da yola çıkmada kontrol edilmesi gerekiyor.

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