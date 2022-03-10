Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler
Hafta başından itibaren İstanbul için kar uyarısı yapıldı.
9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunulan kar yağışı sabah itibariyle başladı.
Uzmanlar ilerleyen saatlerde daha da şiddetlenmesi beklenen kar yağışı ve buzlanmanın hem sürücülere hem yayalara zor anlar yaşatabileceği konusunda uyarıyor.
2- Zorlu hava koşullarında yola çıktığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli şeyin öndeki araçla takip mesafesini korumak olduğu söyleniyor.
Olası bir kaymaya karşı yapılacak en doğru şey izleme mesafesini uzun tutmak oluyor. Çünkü kaygan yollarda kısa izleme mesafeleri kazalara sebebiyet veriyor. Seyir halindeyken aracın başka bir araca arkadan çarpmasını engelleyecek takip mesafesini korumak güvenlik açısından çok önemli bir yer tutuyor.
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