Kar fırtınasında yolda kalmamak için mutlaka yapılması gerekenler

Hafta başından itibaren İstanbul için kar uyarısı yapıldı.

9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunulan kar yağışı sabah itibariyle başladı.

Uzmanlar ilerleyen saatlerde daha da şiddetlenmesi beklenen kar yağışı ve buzlanmanın hem sürücülere hem yayalara zor anlar yaşatabileceği konusunda uyarıyor.