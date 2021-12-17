Kar, Güneydoğu'yu teslim aldı

AA / DHA / İHA
17 Aralık 2021 Cuma, 11:04
<p>Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 306 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. </p><p>Hakkari'de gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. </p><p>Kar kalınlığının il merkezinde 15 santimetreye ulaştığı kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.</p>

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 306 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının il merkezinde 15 santimetreye ulaştığı kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

<p>Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.</p>

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

<p>Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. </p><p>Dört köy yolunun kapandığı Bitlis'te ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. </p><p>Kar yağışı sonrası Bitlis'te kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.</p>

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

Dört köy yolunun kapandığı Bitlis'te ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar yağışı sonrası Bitlis'te kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

<p>Bitlis, kara teslim oldu. </p><p>Kar yağışı sonrası Bitlis'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.&nbsp;</p>

Bitlis, kara teslim oldu.

Kar yağışı sonrası Bitlis'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

<p>Bingöl'ün her yıl en fazla kar yağışının olduğu kuzey ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi.</p><p> Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ilçeyi tamamen beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.</p>

Bingöl'ün her yıl en fazla kar yağışının olduğu kuzey ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ilçeyi tamamen beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

<p>Bingöl beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.&nbsp;</p>

Bingöl beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. 

<p>Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti beyaza bürüdü.&nbsp;</p>

Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti beyaza bürüdü. 

<p>Kars, Güneydoğu'nun birçok bölgesini beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.</p>

Kars, Güneydoğu'nun birçok bölgesini beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


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