Kent eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 10:59
<p>Ardahan’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü. Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tuttuğu görüldü.&nbsp;</p>

Ardahan’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü. Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tuttuğu görüldü. 

<p>Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü. 

<p>Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu.</p>

Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu.

<p>Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı.</p>

Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı.

<p>Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi.&nbsp;<br></p>

Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi. 


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