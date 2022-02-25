Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 09:19
Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca yerel saatle 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.

Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Yerel bir yetkiliden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

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