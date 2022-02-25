Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı
Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
İlgili Haberler
- Son dakika: Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı
- Kiev'de art arda patlama
- Deniz Berktay yazdı: Kiev’de panik havası...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Şubat ayında ekonomik güven endeksi geriledi
- Şampiyonlar Ligi için İstanbul iddiası
- Ukraynalı kadının Rus askere tepkisi gündem oldu
- Kiev’deki siviller sığınaklara alınıyor
- Ahmet Özal iddiası: ‘Başına geçmek için gün sayıyor…’
- UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam etti
- Songül Öden'den 'Ukraynalı mülteci' yorumuna sert tepki
- Savaşın simge ismi oldu
- Teknik direktör golü iptal ettirdi