Kiev'de art arda patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

AA
25 Şubat 2022 Cuma, 07:02
Kiev'de art arda patlama
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Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

SİRENLER ÇALIYOR

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.



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