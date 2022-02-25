Kiev'de art arda patlama
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.
Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.
Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
SİRENLER ÇALIYOR
Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.
Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.
İlgili Haberler
- Deniz Berktay yazdı: Kiev’de panik havası...
- Son dakika: Ukrayna, Kiev bölgesindeki Gostomel havaalanını Ruslardan geri aldı
- Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- İzmir vergide Türkiye ikincisi, yatırımda sonuncu
- SMA hastası Alpaslan yaşamak istiyor
- İstikrarsızlığın garantisi NATO
- Planlı kalkınma mucizesi
- İşgal bitti, sahiller halkın
- Kiev'de art arda patlama
- Tunç Soyer, Cumhuriyet’e konuştu
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Putin için neden önemli?
- Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı
- Köprülere Şiirler