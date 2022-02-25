Deniz Berktay yazdı: Kiev’de panik havası...
Dün sabah saat beşte, telefonumdaki sosyal medya yazışma gruplarının mesajlarının cızırtısıyla uyandım. Ukrayna’daki Türkler, mesajlarında, patlamalardan bahsediyorlardı. Bir süre sonra ben de uzaktan birkaç patlama sesi duydum.
Haberlere bakıp da meseleyi öğrendiğimde ürperdim. Daha iki gün önce, buradaki Türk ahbaplarımla konuşmuştum. Bazıları çatışmalardan önce dönmeye başlamıştı, bazılarıysa ailelerinin buralı olduğunu, işlerinin burada olduğunu, ayrılmak istemediğini söylüyordu. Hava sahasının kapanıvermesi, ayrılmak isteyip de henüz ayrılmayan Türk vatandaşlarını tedirgin etti. Şimdi ayrılmak isteyen, karayoluyla ayrılmaya çalışıyor.
Ukraynalıların çoğu, birkaç gün öncesine kadar, basında çıkan haberlere itibar etmiyor, gündelik hayatını sürdürüyordu. Şimdi ise metro istasyonları, gece evde bombalara hedef olmaktan korkan Kievlilerin barınağına dönüşmüş. Aileler, temel ihtiyaç malzemeleriyle ve ev hayvanlarıyla buraya gelmiş. Kırsal kesimde yakını olanlarsa, bombardımandan uzak olacağını düşündüğü için oraya dönüyor.
Marketlerde uzun kuyruklar var. Benzincilerin önünde de kuyruklar oluşmuş (Ukrayna, benzinin büyük kısmını Belarus’tan ithal ediyordu). Çevredekiler, “Savaş çıktı, ne olacak halimiz” diyor. Şimdi bu sakin ülke bir belirsizliğin içinde. Burada gün biterken, yarının ne getireceğini bilememenin tedirginliğiyle, penceremden, ellerinde bavullarıyla memleketlerine dönmeye çalışanları seyrediyorum...
İlgili Haberler
- Son dakika: Ukrayna, Kiev bölgesindeki Gostomel havaalanını Ruslardan geri aldı
- Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı
- Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Çanlar kimin için çalıyor?
- Herkes Ukrayna’ya bakarken iki toplantı
- Aldatılmış ve terk edilmiş
- Muğla'da güneş enerjisi santralları ile tasarruf
- Aydın'da belediye seralarında ata tohumları yetişiyor
- Meraİzmir ile üretici geleceğe umutla bakıyor
- KARBEM yaşamlara dokunuyor
- 'Kaybolan eserleri acilen bulun'
- Rusya, Ukrayna’ya geniş çaplı saldırı
- Kiev’de panik havası...