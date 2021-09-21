Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülleri değişti

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 12:32
<p>Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon büyük bir değişikliğe gitti.</p>

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon büyük bir değişikliğe gitti.

<p>En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.</p>

En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.

<p><strong>İşte yarışmadaki yeni para ağacı...</strong></p>

İşte yarışmadaki yeni para ağacı...

<p><strong>1. Soru - 1.000 TL</strong></p><p><strong>2. Soru - 2.000 TL / BARAJ</strong></p><p><strong>3. Soru - 3.000 TL</strong></p><p><strong>4. Soru - 5.000 TL</strong></p><p><strong>5. Soru - 7.500 TL</strong></p><p><strong>6. Soru - 10.000 TL</strong></p><p><strong>7. Soru - 30.000 TL BARAJ</strong></p><p><strong>8. Soru - 50.000 TL</strong></p><p><strong>9. Soru - 100.000 TL</strong></p><p><strong>10. Soru - 200.000 TL</strong></p><p><strong>11. Soru - 400.000 TL</strong></p><p><strong>12. Soru - 1.000.000 TL</strong></p>

1. Soru - 1.000 TL

2. Soru - 2.000 TL / BARAJ

3. Soru - 3.000 TL

4. Soru - 5.000 TL

5. Soru - 7.500 TL

6. Soru - 10.000 TL

7. Soru - 30.000 TL BARAJ

8. Soru - 50.000 TL

9. Soru - 100.000 TL

10. Soru - 200.000 TL

11. Soru - 400.000 TL

12. Soru - 1.000.000 TL

<p>Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında başlayacak.</p>

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında başlayacak.

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