Klaros'tan kült heykellere ait 35 parça çıkarıldı

"KLAROS KÜLT HEYKELLERİNİN BULUNDUĞU NADİR KUTSAL ALANLARDAN BİRİDİR"

Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi destekleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yürütüldüğünü dile getiren Dr. Zunal, "2021 yılında heykeller üzerinde yürütülen çalışmalar arkeo teknik ekibinin gözetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Selçuk Efes Müzesi vinç ve operatör desteğiyle yapılabilmiştir. Klaros bir antik çağ tapınağında kült heykellerinin korunduğu nadir kutsal alanlardan biridir. Burada yer alan heykeller bize aynı zamanda bir triad (üçlü) kültünün olduğunu da göstermektedir. Apollon heykelinin her ne kadar sadece ayak ve bacak kısımları korunmuş olsa da oturur şekilde betimlenmiştir. Her iki yanında ise ayakta durur şekilde annesi Leto ve ikiz kız kardeşi Artemis yer alır. Mermerden yapılmış bu heykellerin her birinin orijinal yüksekliği yaklaşık 7 metre, toplam ağırlıkları ise yaklaşık 25 ton civarındaydı" ifadelerini kullandı.