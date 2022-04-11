Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetim aleyhine sloganlar attı
‘YAZIK GÜNAH BU TARAFTARA’
Tesis önünde toplanan taraftarlardan Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Hakuk Bozo “Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Taraftarlar zorluklarla, mücadelelerle maçlara gidiyor ama takıma verdiği emeğin karşılığını alamıyor ama futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var. Arabaları son model, ceplerinde para. Bu şartlarda bunları göz önüne getirmelerini bekliyoruz. Aldığınız paraların, formanın hakkını verin. İnsanlar gecenin bu saatinde buraya gelerek tepki veriyor. Yazık günahtır bu taraftara" dedi.
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