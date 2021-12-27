Konyaspor, son dakikada 3 puanı aldı! | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 19:02
Konyaspor, son dakikada 3 puanı aldı! | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı.

Konyaspor, son dakikada 3 puanı aldı! | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yeşil-beyazlı takımın golünü 90. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Konyaspor, son dakikada 3 puanı aldı! | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Süper Lig'deki son dört maçını kazanan Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarladı. 

Konyaspor, son dakikada 3 puanı aldı! | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Ligde oynadığı son 5 maçta ilk kez kaybeden Beşiktaş, 28 puanda kaldı. Lider Trabzonspor'un hemen arkasında yer alan Konyaspor ise puanını 39 yaptı.

Konyaspor, son dakikada 3 puanı aldı! | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş, 30 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altay'ı konuk edecek. Konyaspor ise aynı gün sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. 


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