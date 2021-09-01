<p>Nourzan Al-Shammari adındaki kadının, kuzeniyle görücü usulüyle evlenmeyi reddettiği bahanesiyle sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Evlilik teklifinin reddilmesini bahane ederek cinayet işledi<br></p>
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Nourzan Al-Shammari adındaki kadının, kuzeniyle görücü usulüyle evlenmeyi reddettiği bahanesiyle sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Evlilik teklifinin reddilmesini bahane ederek cinayet işledi

<p>Nourzan Al-Shammari, Irak'ın Bağdat kentinde işten eve yürürken başörtülü ve bıçaklı üç kişi tarafından öldürüldü. Cinayeti gösteren görüntüler Bağdat Suçla Mücadele Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Korkunç suçun görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından ülke genelinde söz konusu olaya tepki gösterildi.</p><p>Yerel medya kuruluşu Alsumaria News of Irak'a göre, evliliği reddeden Al-Shammari, sözde "namus cinayeti" nedeniyle öldürüldü.</p>
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Nourzan Al-Shammari, Irak'ın Bağdat kentinde işten eve yürürken başörtülü ve bıçaklı üç kişi tarafından öldürüldü. Cinayeti gösteren görüntüler Bağdat Suçla Mücadele Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Korkunç suçun görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından ülke genelinde söz konusu olaya tepki gösterildi.

Yerel medya kuruluşu Alsumaria News of Irak'a göre, evliliği reddeden Al-Shammari, sözde "namus cinayeti" nedeniyle öldürüldü.

<p><strong>İKİ KİŞİNİN YERİ BİLİNMİYOR</strong></p><p>Yerel haberlere göre polis, Nourzan'ın kardeşini bıçaklı saldırıdaki şüpheli rolü nedeniyle tutukladı. İki kuzeninin ise nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.&nbsp;</p>
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İKİ KİŞİNİN YERİ BİLİNMİYOR

Yerel haberlere göre polis, Nourzan'ın kardeşini bıçaklı saldırıdaki şüpheli rolü nedeniyle tutukladı. İki kuzeninin ise nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. 

<p><strong>13 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLMİŞ</strong></p><p>Mirror'ın aktardığına göre, söz konusu olay, Nourzan'ın zorla evlendirilmeye maruz bırakıldığı ilk evlilik değil. Nourzan'ın çocuk yaşta kendi isteği dışında evlendiğine dair haberler de var. Yerel haberlere göre, Nourzan'ın ailesi, henüz 13 yaşındayken onu bir adamla evlenmeye zorlamış. Boşandıktan sonra ise ismi açıklanmayan amcası Nourzan'ı kuzeni olan oğluyla evlendirmeye çalışmış. Bir pastanede çalışan Nourzan'ın evliliğe rıza göstermediği bahanesiyle defalarca tehdit edildiği de kaydedildi.</p>
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13 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLMİŞ

Mirror'ın aktardığına göre, söz konusu olay, Nourzan'ın zorla evlendirilmeye maruz bırakıldığı ilk evlilik değil. Nourzan'ın çocuk yaşta kendi isteği dışında evlendiğine dair haberler de var. Yerel haberlere göre, Nourzan'ın ailesi, henüz 13 yaşındayken onu bir adamla evlenmeye zorlamış. Boşandıktan sonra ise ismi açıklanmayan amcası Nourzan'ı kuzeni olan oğluyla evlendirmeye çalışmış. Bir pastanede çalışan Nourzan'ın evliliğe rıza göstermediği bahanesiyle defalarca tehdit edildiği de kaydedildi.

<p><strong>İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA</strong></p><p>Irak İçişleri Bakanlığı İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Tümgeneral Saad Maan, isimleri açıklanmamasına rağmen çok sayıda şüpheliyi tutukladıklarını doğrulayan bir açıklama yaptı.</p><p>Maan, suçun faillerini bulmak için "uzmanlar ve müfettişlerden oluşan bir çalışma ekibinin" bir araya getirildiğini söyledi.</p>
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Irak İçişleri Bakanlığı İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Tümgeneral Saad Maan, isimleri açıklanmamasına rağmen çok sayıda şüpheliyi tutukladıklarını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Maan, suçun faillerini bulmak için "uzmanlar ve müfettişlerden oluşan bir çalışma ekibinin" bir araya getirildiğini söyledi.

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