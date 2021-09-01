Nourzan Al-Shammari, Irak'ın Bağdat kentinde işten eve yürürken başörtülü ve bıçaklı üç kişi tarafından öldürüldü. Cinayeti gösteren görüntüler Bağdat Suçla Mücadele Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Korkunç suçun görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından ülke genelinde söz konusu olaya tepki gösterildi.
Yerel medya kuruluşu Alsumaria News of Irak'a göre, evliliği reddeden Al-Shammari, sözde "namus cinayeti" nedeniyle öldürüldü.
13 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLMİŞ
Mirror'ın aktardığına göre, söz konusu olay, Nourzan'ın zorla evlendirilmeye maruz bırakıldığı ilk evlilik değil. Nourzan'ın çocuk yaşta kendi isteği dışında evlendiğine dair haberler de var. Yerel haberlere göre, Nourzan'ın ailesi, henüz 13 yaşındayken onu bir adamla evlenmeye zorlamış. Boşandıktan sonra ise ismi açıklanmayan amcası Nourzan'ı kuzeni olan oğluyla evlendirmeye çalışmış. Bir pastanede çalışan Nourzan'ın evliliğe rıza göstermediği bahanesiyle defalarca tehdit edildiği de kaydedildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Irak İçişleri Bakanlığı İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Tümgeneral Saad Maan, isimleri açıklanmamasına rağmen çok sayıda şüpheliyi tutukladıklarını doğrulayan bir açıklama yaptı.
Maan, suçun faillerini bulmak için "uzmanlar ve müfettişlerden oluşan bir çalışma ekibinin" bir araya getirildiğini söyledi.
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