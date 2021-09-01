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13 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLMİŞ

Mirror'ın aktardığına göre, söz konusu olay, Nourzan'ın zorla evlendirilmeye maruz bırakıldığı ilk evlilik değil. Nourzan'ın çocuk yaşta kendi isteği dışında evlendiğine dair haberler de var. Yerel haberlere göre, Nourzan'ın ailesi, henüz 13 yaşındayken onu bir adamla evlenmeye zorlamış. Boşandıktan sonra ise ismi açıklanmayan amcası Nourzan'ı kuzeni olan oğluyla evlendirmeye çalışmış. Bir pastanede çalışan Nourzan'ın evliliğe rıza göstermediği bahanesiyle defalarca tehdit edildiği de kaydedildi.