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Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan 'kayyım rektör' Melih Bulu'yu protesto eden gençlerden biri olan Beyza Buldağ, sosyal medya paylaşımları sebep gösterilerek tutuklandı.
Mizah dergisi LeMan, Beyza Buldağ'ı kapağına taşıdı.
Leman'ın Beyza Buluğ'u taşıdığı kapağı, karikatür sanatçısı Tuncay Akgün #BeyzayıSerbestBırakın etiketiyle sosyal medya hesabında paylaştı.
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