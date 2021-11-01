L'Equipe gazetesi Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılabileceğini yazdı

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 20:48
<p>2019-20 sezonunda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Christophe Galtier döneminde potansiyeline ulaşırken yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec döneminde ise beklenen seviyenin oldukça altında.<br></p>

2019-20 sezonunda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Christophe Galtier döneminde potansiyeline ulaşırken yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec döneminde ise beklenen seviyenin oldukça altında.

<p>17.5 milyon Avro bonservis bedeli ve Edgar Ie paketiyle Lille'e katılan Yazıcı, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Gourvennec, Yusuf Yazıcı'ya sadece yedek kulübesinde bir rol veriyor.<br></p>

17.5 milyon Avro bonservis bedeli ve Edgar Ie paketiyle Lille'e katılan Yazıcı, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Gourvennec, Yusuf Yazıcı'ya sadece yedek kulübesinde bir rol veriyor.

<p>L'Euqipe'in haberine göre; İlk 11'ini de hemen hemen belirleyen Gourvennec için Yusuf Yazıcı'ya sonradan oyuna girme dışında bir ihtimal yok.<br></p>

L'Euqipe'in haberine göre; İlk 11'ini de hemen hemen belirleyen Gourvennec için Yusuf Yazıcı'ya sonradan oyuna girme dışında bir ihtimal yok.

<p>Yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Lazio'nun teklifi reddedildi fakat milli futbolcu sonradan girdiği maçlarda merkez orta saha olarak şans bulabildi. Kendisini daha rahat hissettiği forvet arkası mevkisi ise kendisine sağlanmadı.<br></p>

Yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Lazio'nun teklifi reddedildi fakat milli futbolcu sonradan girdiği maçlarda merkez orta saha olarak şans bulabildi. Kendisini daha rahat hissettiği forvet arkası mevkisi ise kendisine sağlanmadı.

<p>Bu konu hakkında konuşan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, "Yusuf Yazıcı, biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar oynama süresi bulamıyor. Onunla sürekli konuşuyorum. Mizacı ve karakteri iyi olan biri. Maça imzasını atması için ilk 11'de olmasına gerek yok. Sonradan da oyuna girip bir şeyler yapabileceğini bilmeli. İnanılmaz farklılıklar yaratabilen bir oyuncu. Sadece takıma yardımcı olmaya motive olsun." dedi.</p>

Bu konu hakkında konuşan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, "Yusuf Yazıcı, biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar oynama süresi bulamıyor. Onunla sürekli konuşuyorum. Mizacı ve karakteri iyi olan biri. Maça imzasını atması için ilk 11'de olmasına gerek yok. Sonradan da oyuna girip bir şeyler yapabileceğini bilmeli. İnanılmaz farklılıklar yaratabilen bir oyuncu. Sadece takıma yardımcı olmaya motive olsun." dedi.

<p>Lille Başkanı Olivier Letang, L'Equipe'e verdiği demeçte "Yusuf'un ayrılmaya niyeti yok. Takımdaki yerini kazanmak istiyor. Ona takım için önemli olduğunu ve tekrar başarılı olana kadar onu satmayacağımı söyledim" dedi.</p>

Lille Başkanı Olivier Letang, L'Equipe'e verdiği demeçte "Yusuf'un ayrılmaya niyeti yok. Takımdaki yerini kazanmak istiyor. Ona takım için önemli olduğunu ve tekrar başarılı olana kadar onu satmayacağımı söyledim" dedi.

<p>L'Equipe'e göre ise Yusuf Yazıcı, forma hiyerarşisinde o kadar aşağı indi ki artık şansının kalmadığını düşünüyor. Motive olunca çok daha iyi performanslar sergileyen Yusuf Yazıcı için moral durumu da önemli ve tabii ki ayrılık ihtimali de bulunuyor.<br></p>

L'Equipe'e göre ise Yusuf Yazıcı, forma hiyerarşisinde o kadar aşağı indi ki artık şansının kalmadığını düşünüyor. Motive olunca çok daha iyi performanslar sergileyen Yusuf Yazıcı için moral durumu da önemli ve tabii ki ayrılık ihtimali de bulunuyor.

<p>Yusuf Yazıcı, bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 394 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.</p>

Yusuf Yazıcı, bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 394 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.


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