Lille Burak Yılmaz'ın yerine Mostafa Mohamed'i istiyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre daha önce Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mısırlı forvet için son talip Lille. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forver rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.