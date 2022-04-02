Lille Burak Yılmaz'ın yerine Mostafa Mohamed'i istiyor

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:03
<p>Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın formasını giyen Mostafa Mohamed, iddialara göre tekrar Fransa Ligue 1 ekipleri tarafından isteniyor.</p>

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın formasını giyen Mostafa Mohamed, iddialara göre tekrar Fransa Ligue 1 ekipleri tarafından isteniyor.

<p>Fransız basınında yer alan haberlere göre daha önce Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mısırlı forvet için son talip Lille. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forver rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.</p>

Fransız basınında yer alan haberlere göre daha önce Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mısırlı forvet için son talip Lille. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forver rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.

<p>Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.</p>

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.

<p>Sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz ile kontrat yenilemeyeceği, Kanadalı forvet Jonathan David'in ise Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmasının beklendiğinin iddia edildi. Dolayısıyla önümüzdeki sezon kadrosuna forvet katacağı kesin olan Lille, Mohamed'i listesine ekledi.</p>

Sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz ile kontrat yenilemeyeceği, Kanadalı forvet Jonathan David'in ise Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmasının beklendiğinin iddia edildi. Dolayısıyla önümüzdeki sezon kadrosuna forvet katacağı kesin olan Lille, Mohamed'i listesine ekledi.

<p>Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.

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