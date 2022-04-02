Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı: Ismael'in onayı bekleniyor

02 Nisan 2022 Cumartesi, 09:19

Fransa'da Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen ve kısa zaman önce Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmek istiyor. Tekrar Beşiktaş forması giymek isteyen tecrübeli forvetin transferi, yeni gelen teknik direktör Valerien Ismael'e bağlı.

ÇEBİ GOLCÜYE SICAK

Ajansspor'un haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz‘ın yönetici arkadaşı Emre Kocadağ ile dönmek için haber yolladı. Kocadağ'ın da konuyu Başkan Ahmet Nur Çebi‘ye ilettiği, başkanın ise Burak‘a sıcak baktığı öğrenildi.

ISMAEL'E BAĞLI

Beşiktaş'a geri dönmek isteyen Yılmaz'ın transferi teknik direktörlük koltuğuna yeni geçen Valerien Ismael'e bağlı. Fransız çalıştırıcının onay vermesi durumunda Burak Yılmaz, Beşiktaş ile sezon sonu için masaya oturarak detayları konuşacak.

Daha önce Beşiktaş forması ile 96 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 32 kez gol sevinci yaşarken, 10 defa da takım arkadaşlarına son pası veren isim olmayı başardı.