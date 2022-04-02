Ali Koç'tan Mesut Özil'e manidar cevap: Onun tweetiyle cevap vereceğim
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta KKTC FBİDER'in düzenlediği 'Gelecek Fenerbahçe' konulu panele katıldı. Ali Koç panelde Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması, 28 şampiyonluk iddiası, Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayı ve gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC FBİDER'in düzenlediği 'Gelecek Fenerbahçe' konulu panele katıldı.
Teknik direktörlük konusunda 2-3 aday üzerinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Koç, bazı oyunculara çok ciddi teklifler olduğunu söyledi. Koç ayrıca kadro dışı kalan Mesut Özil için de ifadelerde bulundu.
Koç'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"İLK SENE FACİAYDI BİZİM DÖNEMİMİZDE"
"Her kulüp bir tökezleme döneminden geçiyor. Biz 10 sene içinde ağır travmalar geçirmiş, şampiyonluk kaçırmış, 3 Temmuz yaşamış, hakem hatalarına uğraşıp bir camianın mensubuyuz. Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı zaman kaybetse de domine eden taraf olması lazım. 3 sene içinde bakıyorum bizim stadyumda bir şey var. İnşallah onu da bir şekilde atlatırız. Fenerbahçe'nin maçı forse eden, çıktığı her maçı dürtüsüyle çıkan konumuna gelmesi gerekiyor."
"İlk sene faciaydı bizim dönemimizde. İkinci seneye geldik, müthiş bir başlangıç, Ersun Yanal dönemi 22. hafta şampiyonluğun en büyük adayıydık, ondan sonraki 7 haftada 21 puanın 18'ini kaybettik. Bunlar futbol şansı değil. Sokak tabiriyle orada oyulduk ve 7. bitirdik. Facia geçirdiğimiz sezon 6. bitirdik, ondan sonraki sezon 21 puanın 18'ini kaybettik arka arkaya."
"MESUT ÖZİL'İN TWEETİYLE CEVAP VERECEĞİM"
Ali Koç, kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında da açıklamalarda bulundu.
"Sebebi, beş aşağı beş yukarı gazetede yazıyor. Ben daha konuşmadım ama Mesut Özil'in tweetiyle cevap vereceğim; Aslolan Fenerbahçe'dir."
"BAZI OYUNCULARA ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"
"Belirli riskler almak zorundayız, bir futbolcu için ben bunu alayım, şunu şunu satarım. En kötü bunu elden çıkarırım diyeceğiz. Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz."
"5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Benim inancım, herkesin koyduğu bir rakam var, onun üzerine geldiği zaman çok diretmemek gerekir. Gelir-gelmez bilmiyorum, onlar geldiği zaman FFP göz önünde bulundurduğumuz zaman cephanemiz olacak. Ama ilgi bazı futbolcuların yerini doldurmak için, Kim gibi birinin yerini doldurmak bugünkü mevcut imkanlarla yerini doldurmak mümkün olmayacaktır."
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2-3 ADAY ÜZERİNDE GİDİYORUZ"
"Avrupa'da ziyaretlerimiz oldu. 2-3 aday üzerinde gidiyoruz. Bunlar iki aydır devam eden görüşmeler. Bizim ekonomik gücümüze göre de bir nebze ağır olacak diyelim ama bunlar dünya çapında isimler. Ama Türkiye'de 3-4 hafta iyi futbol oynuyorsunuz, 'Bu hoca kalsın, ne gerek var dışarıdan hoca getirmeye diyorlar.' Dışarıdan en iyisini getirseniz bile Türkiye'de yerden yere vurulacak. Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum."
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