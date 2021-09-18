Lionel Messi'nin PSG'de ne kadar kazanacağı açıklandı

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 13:57
<p>Fransız basını, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi'nin ne kadar kazanacağını yazdı.</p>

Fransız basını, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi'nin ne kadar kazanacağını yazdı.

<p>Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra Paris Saint-Germain'e transfer olan Messi kariyerinde yeni bir sayfa açtı.</p>

Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra Paris Saint-Germain'e transfer olan Messi kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

<p>L'Equipe gazetesi, Lionel Messi'nin kazancıyla ilgili verdiği haberde yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmesini tamamlaması durumunda toplam 110 milyon Avro civarında bir gelir elde edeceğini duyurdu.</p>

L'Equipe gazetesi, Lionel Messi'nin kazancıyla ilgili verdiği haberde yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmesini tamamlaması durumunda toplam 110 milyon Avro civarında bir gelir elde edeceğini duyurdu.

<p>Lionel Messi sözleşmeye göre PSG'den yıllık 30 milyon Avro net ücret kazanacak. Arjantinli yıldız ayrıca ikinci ve üçüncü sezonunda sadakat bonuslarını cebine koyacak.</p>

Lionel Messi sözleşmeye göre PSG'den yıllık 30 milyon Avro net ücret kazanacak. Arjantinli yıldız ayrıca ikinci ve üçüncü sezonunda sadakat bonuslarını cebine koyacak.

<p>Lionel Messi'nin üç yıldaki kazancı 110 milyon Avro ile sınırlı olmayacak. Bu ücretin içinde performansa dayalı takım ve bireysel bonuslar yer almıyor.</p>

Lionel Messi'nin üç yıldaki kazancı 110 milyon Avro ile sınırlı olmayacak. Bu ücretin içinde performansa dayalı takım ve bireysel bonuslar yer almıyor.

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