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Bir doktor muayenehanesi ile kuaför salonu arasında yer alan Londra'nın en dar evi, yalnızca iki bina arasındaki koyu mavi bir çizgi gibi görünmesine rağmen 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin Türk lirası) satışa çıkarıldı. Evin en dar kısmının ise 1,6 metre genişliğinde olduğu belirtildi.