<p>Bir doktor muayenehanesi ile kuaför salonu arasında yer alan Londra'nın en dar evi, yalnızca iki bina arasındaki koyu mavi bir çizgi gibi görünmesine rağmen 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin Türk lirası) satışa çıkarıldı. Evin en dar kısmının ise 1,6 metre genişliğinde olduğu belirtildi.</p>
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Bir doktor muayenehanesi ile kuaför salonu arasında yer alan Londra'nın en dar evi, yalnızca iki bina arasındaki koyu mavi bir çizgi gibi görünmesine rağmen 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin Türk lirası) satışa çıkarıldı. Evin en dar kısmının ise 1,6 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

<p>İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan ve kentin en dar evi olarak ünlenen e az yüz yıllık ev 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin lira) satılıyor.</p>
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan ve kentin en dar evi olarak ünlenen e az yüz yıllık ev 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin lira) satılıyor.

<p><strong>EN DAR NOKTASI 1,6 METRE</strong></p><p>Shepherd’s Bush'ta yer alan evin 19, yüzyılın sonlarında ya da 20. yüzyılın başlarında inşa edildiği ve Viktorya döneminde şapka dükkanı olarak kullanıldığı belirtildi. Beş katlı evin en dar noktasının ise 1,6 metre olduğunu ifade edildi.&nbsp;</p>
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EN DAR NOKTASI 1,6 METRE

Shepherd’s Bush'ta yer alan evin 19, yüzyılın sonlarında ya da 20. yüzyılın başlarında inşa edildiği ve Viktorya döneminde şapka dükkanı olarak kullanıldığı belirtildi. Beş katlı evin en dar noktasının ise 1,6 metre olduğunu ifade edildi. 

<p><strong>LONDRA TARİHİNİN EŞSİZ BİR PARÇASI</strong></p><p>Bununla birlikte, tarihi özelliklerini koruyan evin melon şapka şeklinde bir lambaya sahip vitrini bulunuyor.&nbsp; Mülkü satan Winkworth adlı gayrimenkul kuruluşundan satış müdür yardımcısı olan David Myers, AFP’ye yaptığı açıklamada,&nbsp; "Londra tarihinin eşsiz bir parçası" olduğu için evin satış fiyatını karşıladığını ifade ederek, "Evin boyutları baştan sona farklılık gösteriyor ve Londra’nın büyüsünü taşıyor” dedi.</p>
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LONDRA TARİHİNİN EŞSİZ BİR PARÇASI

Bununla birlikte, tarihi özelliklerini koruyan evin melon şapka şeklinde bir lambaya sahip vitrini bulunuyor.  Mülkü satan Winkworth adlı gayrimenkul kuruluşundan satış müdür yardımcısı olan David Myers, AFP’ye yaptığı açıklamada,  "Londra tarihinin eşsiz bir parçası" olduğu için evin satış fiyatını karşıladığını ifade ederek, "Evin boyutları baştan sona farklılık gösteriyor ve Londra’nın büyüsünü taşıyor” dedi.

<p>Alt zemin katın sonundaki mutfak evin en dar yeri olsa da, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yemek alanına açılıyor. 5 metre genişliğinde bir bahçe ise Fransız pencerelerinin arkasında uzanıyor.</p>
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Alt zemin katın sonundaki mutfak evin en dar yeri olsa da, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yemek alanına açılıyor. 5 metre genişliğinde bir bahçe ise Fransız pencerelerinin arkasında uzanıyor.

<p>Bir yatak odası ve çalışma odasının bulunduğu birinci katta, aynı zamanda batı Londra'nın çatıları ve baca manzarasına hakim çatı terası bulunuyor. Sarmal merdivenler ikinci kattan üçüncü kattaki ana yatak odasına çıkıyor.</p>
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Bir yatak odası ve çalışma odasının bulunduğu birinci katta, aynı zamanda batı Londra'nın çatıları ve baca manzarasına hakim çatı terası bulunuyor. Sarmal merdivenler ikinci kattan üçüncü kattaki ana yatak odasına çıkıyor.

<p>Myers, evi onun güzelliğini olduğu gibi gören "genç bir çift veya yalnız yaşayan bir kişi tarafından satın alınması beklediklerini sözlerine ekledi.</p><p><em>Kaynak: NTV</em></p>
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Myers, evi onun güzelliğini olduğu gibi gören "genç bir çift veya yalnız yaşayan bir kişi tarafından satın alınması beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: NTV

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