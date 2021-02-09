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Bir doktor muayenehanesi ile kuaför salonu arasında yer alan Londra'nın en dar evi, yalnızca iki bina arasındaki koyu mavi bir çizgi gibi görünmesine rağmen 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin Türk lirası) satışa çıkarıldı. Evin en dar kısmının ise 1,6 metre genişliğinde olduğu belirtildi.
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LONDRA TARİHİNİN EŞSİZ BİR PARÇASI
Bununla birlikte, tarihi özelliklerini koruyan evin melon şapka şeklinde bir lambaya sahip vitrini bulunuyor. Mülkü satan Winkworth adlı gayrimenkul kuruluşundan satış müdür yardımcısı olan David Myers, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Londra tarihinin eşsiz bir parçası" olduğu için evin satış fiyatını karşıladığını ifade ederek, "Evin boyutları baştan sona farklılık gösteriyor ve Londra’nın büyüsünü taşıyor” dedi.
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