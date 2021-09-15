MAK Araştırma'nın sahibi iktidarın handikaplarını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:32
<p>MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından olası bir seçimde AKP iktidarının handikaplarını tek tek sıraladı.</p>

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından olası bir seçimde AKP iktidarının handikaplarını tek tek sıraladı.

<p>Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin yaptığı paylaşımda "Yıllarca BAY KEMAL gibi ağır eleştirel dilden gençlerin duydugu rahatsızlık. Sert milliyetçi söylemlerden kürtlerin duyduğu rahatsızlık. Ekonomik Veri ve TÜİK verilerine kimsenin güven duymaması. Birden Fazla MAAŞ gibi konuları açıklayamamak" ifadelerini kullandı.</p>

Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin yaptığı paylaşımda "Yıllarca BAY KEMAL gibi ağır eleştirel dilden gençlerin duydugu rahatsızlık. Sert milliyetçi söylemlerden kürtlerin duyduğu rahatsızlık. Ekonomik Veri ve TÜİK verilerine kimsenin güven duymaması. Birden Fazla MAAŞ gibi konuları açıklayamamak" ifadelerini kullandı.

<p>Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin ikinci paylaşımında ise "Makro Ekonomi konuşup Milletin cebinden habersiz olmak Afganlilar / Suriyeliler; mülteci konusu EYT, KHK Mağdurları, ADALETSİZLİK / YOLSUZLUK / HAKSIZLIK / TORPİL / ADAM Kayırma, PLAZA SİYASETÇİLERİ, Esnafı perişan eden 3 HARFLİ MARKETLER" sıralaması yaptı.</p>

Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin ikinci paylaşımında ise "Makro Ekonomi konuşup Milletin cebinden habersiz olmak Afganlilar / Suriyeliler; mülteci konusu EYT, KHK Mağdurları, ADALETSİZLİK / YOLSUZLUK / HAKSIZLIK / TORPİL / ADAM Kayırma, PLAZA SİYASETÇİLERİ, Esnafı perişan eden 3 HARFLİ MARKETLER" sıralaması yaptı.

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