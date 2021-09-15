MAK Araştırma'nın sahibi iktidarın handikaplarını açıkladı
Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin yaptığı paylaşımda "Yıllarca BAY KEMAL gibi ağır eleştirel dilden gençlerin duydugu rahatsızlık. Sert milliyetçi söylemlerden kürtlerin duyduğu rahatsızlık. Ekonomik Veri ve TÜİK verilerine kimsenin güven duymaması. Birden Fazla MAAŞ gibi konuları açıklayamamak" ifadelerini kullandı.
Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin ikinci paylaşımında ise "Makro Ekonomi konuşup Milletin cebinden habersiz olmak Afganlilar / Suriyeliler; mülteci konusu EYT, KHK Mağdurları, ADALETSİZLİK / YOLSUZLUK / HAKSIZLIK / TORPİL / ADAM Kayırma, PLAZA SİYASETÇİLERİ, Esnafı perişan eden 3 HARFLİ MARKETLER" sıralaması yaptı.
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