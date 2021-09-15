MAK Araştırma'nın sahibi iktidarın handikaplarını açıkladı

Kulat iktidarın handikaplarına ilişkin yaptığı paylaşımda "Yıllarca BAY KEMAL gibi ağır eleştirel dilden gençlerin duydugu rahatsızlık. Sert milliyetçi söylemlerden kürtlerin duyduğu rahatsızlık. Ekonomik Veri ve TÜİK verilerine kimsenin güven duymaması. Birden Fazla MAAŞ gibi konuları açıklayamamak" ifadelerini kullandı.