Manchester City'de Nathan Ake, maçın ardından babasının öldüğünü öğrendi

Ake, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Son birkaç hafta hayatımın en zor günleriydi, babam çok hastaydı ve daha fazla tedavisi mümkün değildi. Nişanlımdan, ailemden ve arkadaşlarımdan çok destek aldığım için şanslıydım. Şampiyonlar Ligi’nde golümü attıktan sadece birkaç dakika sonra babamı kaybettim. Belki beni oynarken izlemek onu gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Her zaman benimle olduğunu biliyorum baba, her zaman kalbimde olacaksın, bu gol senin içindi baba” ifadelerini kullandı.