Manchester City'de Nathan Ake, maçın ardından babasının öldüğünü öğrendi

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 10:28
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, RB Leipzig ile karşılaştı ve 6-3 kazandı.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, RB Leipzig ile karşılaştı ve 6-3 kazandı.

<p>İngiliz ekibinin savunma oyuncusu Nathan Ake, maçtaki ilk golünü kaydederken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.</p>

İngiliz ekibinin savunma oyuncusu Nathan Ake, maçtaki ilk golünü kaydederken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

<p>Ake sevincini yaşayamadan acı haberle sarsıldı. Yıldız savunma oyuncusu maçın ardından, babasının hayatını kaybettiğini öğrendi.</p>

Ake sevincini yaşayamadan acı haberle sarsıldı. Yıldız savunma oyuncusu maçın ardından, babasının hayatını kaybettiğini öğrendi.

<p>Ake, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Son birkaç hafta hayatımın en zor günleriydi, babam çok hastaydı ve daha fazla tedavisi mümkün değildi. Nişanlımdan, ailemden ve arkadaşlarımdan çok destek aldığım için şanslıydım. Şampiyonlar Ligi’nde golümü attıktan sadece birkaç dakika sonra babamı kaybettim. Belki beni oynarken izlemek onu gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Her zaman benimle olduğunu biliyorum baba, her zaman kalbimde olacaksın, bu gol senin içindi baba” ifadelerini kullandı.</p>

Ake, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Son birkaç hafta hayatımın en zor günleriydi, babam çok hastaydı ve daha fazla tedavisi mümkün değildi. Nişanlımdan, ailemden ve arkadaşlarımdan çok destek aldığım için şanslıydım. Şampiyonlar Ligi’nde golümü attıktan sadece birkaç dakika sonra babamı kaybettim. Belki beni oynarken izlemek onu gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Her zaman benimle olduğunu biliyorum baba, her zaman kalbimde olacaksın, bu gol senin içindi baba” ifadelerini kullandı.

<p>Hollandalı futbolcu, iki hafta önce babasının hastalığı nedeniyle milli takımdan affını istemişti.</p>

Hollandalı futbolcu, iki hafta önce babasının hastalığı nedeniyle milli takımdan affını istemişti.

<p>Ake, Ağustos 2020'de Bournemouth'tan City'ye 41 milyon sterlin karşılığında transfer olan Nathan Ake, o süre zarfından bu yana İngiliz ekibi ile 16 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.</p>

Ake, Ağustos 2020'de Bournemouth'tan City'ye 41 milyon sterlin karşılığında transfer olan Nathan Ake, o süre zarfından bu yana İngiliz ekibi ile 16 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler