UEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City - Napoli maçında büyük kavga

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 10:16
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçına yaşanan kavga damga vurdu.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçına yaşanan kavga damga vurdu.

<p>İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Serie A takımlarından Napoli ile karşı karşıya geldi.&nbsp;</p>

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Serie A takımlarından Napoli ile karşı karşıya geldi. 

<p>Ayozo Perez'in golüyle 1-0 öne geçen Leicester, Barnes'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Osimhen'in golleriyle beraberliği bulan Napoli, İngiltere'den mutlu döndü.</p>

Ayozo Perez'in golüyle 1-0 öne geçen Leicester, Barnes'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Osimhen'in golleriyle beraberliği bulan Napoli, İngiltere'den mutlu döndü.

<p>Maç sonunda çıkan olaylar karşılaşmaya damga vurdu.</p>

Maç sonunda çıkan olaylar karşılaşmaya damga vurdu.

<p>İtalyan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalığı birbirine kattı. Araya giren polisler de kavgada yer aldı.</p>

İtalyan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalığı birbirine kattı. Araya giren polisler de kavgada yer aldı.

<p>Napoli, Osimhen ile beraberlik golünü 87. dakikada buldu. Bu dakikadan sonra maç daha da sertleşti. Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi 90+3. dakikada oyundan atıldı.</p>

Napoli, Osimhen ile beraberlik golünü 87. dakikada buldu. Bu dakikadan sonra maç daha da sertleşti. Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi 90+3. dakikada oyundan atıldı.

<p>İngiliz taraftarlar ile İtalyan taraftarlar arasındaki kavgada plastik şişeler havalarda uçuştu. Aynı şekilde yabancı maddeler de fırlatıldı.</p>

İngiliz taraftarlar ile İtalyan taraftarlar arasındaki kavgada plastik şişeler havalarda uçuştu. Aynı şekilde yabancı maddeler de fırlatıldı.

<p>Bazı taraftarlar kendilerini kaybederek, rakip takım taraftarlarına kemerlerle saldırdılar.</p>

Bazı taraftarlar kendilerini kaybederek, rakip takım taraftarlarına kemerlerle saldırdılar.

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