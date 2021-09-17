UEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City - Napoli maçında büyük kavga
Video Haberler
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
- Basın toplantısına alınmayan FOX TV muhabirinin o anları
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- 35 yolcusu bulunan otobüste can pazarı!
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Mahkemeden TOGG hakkında karar
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- 'Dönemin başbakanına arz ettim'
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!