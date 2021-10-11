Manchester Cityli Benjamin Mendy'nin hapisten çıkış talebi reddedildi

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 16:33
<p>Manchester City'nin suçlamalar doğrultusunda cezaevinde olan yıldızı Benjamin Mendy'nin çıkış talebi bir kez daha reddedildi.&nbsp;</p>

Manchester City'nin suçlamalar doğrultusunda cezaevinde olan yıldızı Benjamin Mendy'nin çıkış talebi bir kez daha reddedildi. 

<p>Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayıyla suçlanan Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.&nbsp;</p>

Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayıyla suçlanan Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedildi. 

<p>Mendy, biri 18 yaşın altında olduğu belirtilen 3 farklı kadına yönelik saldırılar ile suçlanıyor.</p>

Mendy, biri 18 yaşın altında olduğu belirtilen 3 farklı kadına yönelik saldırılar ile suçlanıyor.

<p>İngiliz basınındaki habere göre, Benjamin Mendy'nin Liverpool'daki tutukluluk durumu devam edecek. Mendy'nin yargılanma sürecinin 24 Ocak 2022'de başlayacağı belirtilirken 2021'in geri kalan sürecini de tutuklu olarak cezaevinde geçireceği aktarılmakta.&nbsp;</p>

İngiliz basınındaki habere göre, Benjamin Mendy'nin Liverpool'daki tutukluluk durumu devam edecek. Mendy'nin yargılanma sürecinin 24 Ocak 2022'de başlayacağı belirtilirken 2021'in geri kalan sürecini de tutuklu olarak cezaevinde geçireceği aktarılmakta. 

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