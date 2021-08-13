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207 Temmuz'unda Balotelli Nice'de oynarken yaz tatili döneminde reşit olmayan bir kızla karşılıklı rıza ile birliktelik yaşamış, ilişki yaşandığı sırada yaşını gizleyen genç kız ise 'susma payı' olarak İtalyan oyuncudan 100 bin euro talep etmişti. Durumu gasp girişimine uğradığını belirterek adli makamlara taşıyan Balotelli'nin bu hareketine ise genç kız tecavüz davası açarak karşılık vermişti.