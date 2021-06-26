Kılıçdaroğlu’ndan hükümete 6 Katar sorusu

26 Haziran 2021 Cumartesi, 22:11

Tepki çeken Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsü için bugün temel atıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul' açılışı olduğu belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'Projeye dahil olacak şirketlere ödeme yapmayacağız' uyarısında bulunan muhalefete, "Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan’ın sözlerine, yanıt veren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından payaşımda bulunarak yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hitaben Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"

Kılıçdaroğlu, "Saat 20.00'de başlatacağımız gündem çalışmaasında Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeye davet edilecektir. Tüm teşkilatımızın resmi hesaplar hariç çalışmaya katılması önemle rica olunur. Hashtag çalışma saatinde gönderilecektir" ifadelerinin yer aldığı notu, "Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin :)" sözleri ile paylaştı.

Protokolle ilgili hükümete 6 soru yönelten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Şimdi halkımızı protokolü okumaya davet ediyorum. Gençler anladı oyunu, şimdi sıra halkımızda… Bu askerî gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur!

Haydi sorularımızı soralım hep birlikte:

1. Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?

2. Protokolde sıraladığınız bölümlerin (önlisans, eczacılık, dişçilik vb.) askerî tıp eğitimini çok aştığı aşikardır. Neden kapsamı bu kadar geniş tuttunuz? Neden hayli sivil olan tıp bölümlerini de içeriyor bu protokolünüz?

3. Türkiye’nin tüm sağlık eğitim kurumları diyerek neden genelleme yaptınız? Mesela neden eski askerî tıp kurumları ile sınırlamadınız? Edirne’den Hakkari’ye her yeri neden protokole dahil ettiniz?

4. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlar ile ilgili herhangi sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz?

5. Eğitim danışmanlık şirketlerinin istedikleri gibi bu protokolü manipüle edip, rahatlıkla Katarlı asker veya sivilleri bizim tıp fakültelerine yerleştirmelerine neden izin veriyorsunuz?

6. Ve en önemi soru… Neden Katar, hep Katar? Kataristan’a döndü bin yıllık devlet.

Sorular bitmez, gençler bu oyunu yemediler, şimdi de halkı bilgilendirmekte sıra.

Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı?