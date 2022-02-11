'Maske Kimsin Sen' yarışmasının final fragmanı yayınlandı
Ekrana geldiği ilk günden bu yana yandaş medya ve RTÜK tarafından hedef alınan 'Maske Kimsin Sen' yarışması final yapıyor. Son olarak, yarışmanın final fragmanı da yayınlandı. Geçen haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' genelgesinin, FOX TV'de yayımlanan Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu iddia edilmiş, söz konusu karar tepki çekmişti.
RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin sevilen yarışma programı 'Maske Kimsin Sen?' ekranlara veda ediyor.
Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu.
YANDAŞ MEDYA HEDEF ALMIŞTI
Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istenmişti. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alınmıştı.
Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyordu.
'MASKE KİMSİN SEN' GENELGESİ
Tartışmalar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Basın ve Yayın Faaliyetleri” başlıklı bir genelge yayımlamış; Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen' olarak gösterilmişti.
Yarışmanın yapımcısı Fatih Aksoy ise geçen günlerde yaptığı açıklamada final yapacaklarını duyurmuştu.
FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI
Yarışma 12 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümle final yapıyor. Yarışmanın merakla beklenen son bölümünde yarışmayı kazanan ünlü isim de belli olacak.
Yayınlanan fragmanda eğlenceli anlar yaşayan jüri üyeleri, maskenin altından çıkan ünlü ismi görünce de büyük şaşkınlık yaşıyor.
İşte 'Maske Kimsin Sen'in son fragmanı...
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