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MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de üçüncü grubun önlük mücadelesi başladı. İlk turda yarışmacılardan istenen yemek, Siirt bölgesine ait olan kitel yani haşlama içli köfte oldu.

Yarışmacılara, dört adet kitel için 40 dakika süre verildi. Süre bitiminde yarışmacıların yalnızca 5 tanesi 4 adet kitel hazırlayabildi. Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren bu turu geçen isimler oldu.

Yaratıcılık oyununda şeflerin verdiği ana ürün anjelika erik oldu. Bu ürünle yapılacak yemek için verilen süre 40 dakika olarak belirlendi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Günün beşincisi Rabia, dördüncü Eren, üçüncü Pelin olurken Emre geceyi ikinci olarak tamamladı. Tahsin Küçük ise gecenin kazanan ismi olarak MasterChef 2021 ana kadrosuna giren 11. yarışmacı oldu.