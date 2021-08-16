Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef'te bu hafta son gruptaki yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Bu grupta yer alan yarışmacılara, yedekten katılan isim Somer Sivrioğlu'nun şans verdiği Yiğit Gök oldu.
MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye’de üçüncü grubun önlük mücadelesi başladı. İlk turda yarışmacılardan istenen yemek, Siirt bölgesine ait olan kitel yani haşlama içli köfte oldu.
Yarışmacılara, dört adet kitel için 40 dakika süre verildi. Süre bitiminde yarışmacıların yalnızca 5 tanesi 4 adet kitel hazırlayabildi. Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren bu turu geçen isimler oldu.
Yaratıcılık oyununda şeflerin verdiği ana ürün anjelika erik oldu. Bu ürünle yapılacak yemek için verilen süre 40 dakika olarak belirlendi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Günün beşincisi Rabia, dördüncü Eren, üçüncü Pelin olurken Emre geceyi ikinci olarak tamamladı. Tahsin Küçük ise gecenin kazanan ismi olarak MasterChef 2021 ana kadrosuna giren 11. yarışmacı oldu.
MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başlamıştı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin oldu.
YEDEK YARIŞMACILAR
İlk gruptan MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete olurken ikinci gruptan ise Azize, Araz, Samet, Merve ve Zerda yedek yarışmacılar arasına girdi.
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