MasterChef Türkiye’de şeflerden şaşırtan karar: 'İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz…'
Tv8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı MasterChef’in son bölümünde dikkat çeken bir gelişme yapandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ‘MasterChef'te biz de ilk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz’ dedi.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği ve Tv8'de yayımlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.
Jüri karşısına çıkan Mustafa, Mert ve Emre şeflerin istediği etli sarma yemeğini kendilerine verilen süre içinde yapmaya çalıştı. Tadım sonrasında ise ilk elenen isim Emre oldu.
YENİDEN TADIM YAPTILAR
Ancak şefler, turu geçen yarışmacı konusunda karar veremedi. İki tabağın da çok iyi olduğu konusunda birleşen şefler, yeniden tadım yaptı. Şefler uzun süre kendi aralarında konuştuktan sonra verdikleri kararı açıkladı.
MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK
Açıklanan kararın ardından MasterChef'te bir ilk yaşandı ve yarışmacılar arasında tercih yapamayan şefler iki ismin birden turu geçtiğini açıkladı. Böylece hem Emre hem de Mustafa üçüncü tura kalmayı başardı.
Şef Somer Sivrioğlu "İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz" dedi. Mehmet Yalçınkaya ise "Başımıza çok gelen bir şey değil. O yüzden zor karar aldık. İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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