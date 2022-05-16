Mehmet Yalçınkaya'dan 'MasterChef' kararı
Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda olup olmayacağı gündem olmuştu. Konuyla ilgili ilk ağızdan açıklama geldi. Yarışmaya ilişkin, son olarak 'Arda Türkmen' ismi gündeme gelmişti.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda jüri koltuğunda olmayacağı iddia edildi.
Bu iddialar gündem olurken Mehmet Yalçınkaya da kişisel sosyal medya hesabından bir takipçisine yanıt verdi. Yalçınkaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği yanıtla yeni sezonda da programda olacağını duyurmuş oldu.
'DEVAM'
'Mehmet Şef' takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" notuna "Devam" yanıtını verdi. Programın yapımcıları da yeni sezonda kadroda bir değişiklik olmadığını duyurdu.
'ARDA TÜRKMEN' İDDİASI
Mehmet Yalçınkaya'nın bu sezon jüri koltuğunda yer almayacağı iddası üzerine, yeni bir isim ortaya atılmıştı.
TV100'ün haberine göre; Acun Medya’nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen olmuştu. Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli Şef Arda Türkmen'in, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturmayı kabul ettiği öne sürülmüştü.
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