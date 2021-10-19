Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi

Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kadro bundan pozitif bir enerji devşiremez. Öyle bir kadro değil bu. Öyle olacak Volkan Demirelli, Ozan Tufanlı kadrolar bile bunu yapamadı. İkinci olarak futbol yanlışlarının üstünü kapatıyor bunlar. Üçüncü olarak bunun geri kalan yani Fenerbahçe'nin dışında kalan faktörlere etkisi sarı lacivertlilerin lehine olmaz. Hakemler diş biler. Organizasyon da diş biler. Başta bir iki hafta idare ederler. Daha sonra terse döner iş."