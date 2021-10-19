Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi
Demirkol, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Başkan Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara megafonla hitap ettiği görüntüler için "fanatikçe ve başkanlık ağırlığının dışında" ifadelerini kullanırken "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" diye konuştu.
Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu kadro bundan pozitif bir enerji devşiremez. Öyle bir kadro değil bu. Öyle olacak Volkan Demirelli, Ozan Tufanlı kadrolar bile bunu yapamadı. İkinci olarak futbol yanlışlarının üstünü kapatıyor bunlar. Üçüncü olarak bunun geri kalan yani Fenerbahçe'nin dışında kalan faktörlere etkisi sarı lacivertlilerin lehine olmaz. Hakemler diş biler. Organizasyon da diş biler. Başta bir iki hafta idare ederler. Daha sonra terse döner iş."
"Ali Şansalan'ın operasyon için geldiğini düşünmüyorum. Öyle olsa penaltıyı cart diye çalardı. Ama çok kötü hakemlik yaptığı konusunda hiç şüphem yok. Ali Şansalan içinde bulunduğu atmosferden etkilenip kendisinden üstün gördüğü kişilere karşı anlayışlı, kendisi seviyesinde gördüğü kişilere karşı çok sert ve kaba davranan bir adama dönüştü. Bu çok acıklı bir durum."
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