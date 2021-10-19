Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 16:10
<p>Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçını değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, eleştirilerin odağında olan müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın performansıyla ilgili olarak "acıklı" yorumunu yaptı.&nbsp;</p>

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçını değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, eleştirilerin odağında olan müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın performansıyla ilgili olarak "acıklı" yorumunu yaptı. 

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara çağrısını ve sözlerini de yorumlayan Demirkol, "çok kötü bir operasyondu" ifadelerini kullandı.</p>

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara çağrısını ve sözlerini de yorumlayan Demirkol, "çok kötü bir operasyondu" ifadelerini kullandı.

<p>Demirkol, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Başkan Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara megafonla hitap ettiği görüntüler için "fanatikçe ve başkanlık ağırlığının dışında" ifadelerini kullanırken "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" diye konuştu.</p>

Demirkol, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Başkan Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara megafonla hitap ettiği görüntüler için "fanatikçe ve başkanlık ağırlığının dışında" ifadelerini kullanırken "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" diye konuştu.

<p>Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:</p><p>"Bu kadro bundan pozitif bir enerji devşiremez. Öyle bir kadro değil bu. Öyle olacak Volkan Demirelli, Ozan Tufanlı kadrolar bile bunu yapamadı. İkinci olarak futbol yanlışlarının üstünü kapatıyor bunlar. Üçüncü olarak bunun geri kalan yani Fenerbahçe'nin dışında kalan faktörlere etkisi sarı lacivertlilerin lehine olmaz. Hakemler diş biler. Organizasyon da diş biler. Başta bir iki hafta idare ederler. Daha sonra terse döner iş."</p>

Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kadro bundan pozitif bir enerji devşiremez. Öyle bir kadro değil bu. Öyle olacak Volkan Demirelli, Ozan Tufanlı kadrolar bile bunu yapamadı. İkinci olarak futbol yanlışlarının üstünü kapatıyor bunlar. Üçüncü olarak bunun geri kalan yani Fenerbahçe'nin dışında kalan faktörlere etkisi sarı lacivertlilerin lehine olmaz. Hakemler diş biler. Organizasyon da diş biler. Başta bir iki hafta idare ederler. Daha sonra terse döner iş."

<p>Demirkol'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:</p><p>"Hiçbir şey oynamayan Mesut Özil'e megafonun bırakılması doğru değil. Mesut'un kitlelere hitap edecek bir yeteneği yok. Baştan sona fiyasko."</p>

Demirkol'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir şey oynamayan Mesut Özil'e megafonun bırakılması doğru değil. Mesut'un kitlelere hitap edecek bir yeteneği yok. Baştan sona fiyasko."

<p>"Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz"&nbsp;</p>

"Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" 

<p>"Penaltıdan şüphe yok. Bence kırmızı kart kararı yanlış. Pozisyon faul değil. Djaniny uyanıkça kendini öne atıyor. Kim normal bir hareket yapıyor."&nbsp;</p>

"Penaltıdan şüphe yok. Bence kırmızı kart kararı yanlış. Pozisyon faul değil. Djaniny uyanıkça kendini öne atıyor. Kim normal bir hareket yapıyor." 

<p>"İpin koptuğu yer, sigortaların attığı yer hakem Ali Şansalan'ın genel tavırları. Nwakaeme'den yediği dayağa yanıt veremeyişi... Hakeme bu tavırlarla yaklaşıyorsan dünyanın her yerinde sarı kart görürsün. Gustavo'nun itirazı da böyle. Bir tarafa verip diğer tarafa vermeyince problem çıkıyor."</p>

"İpin koptuğu yer, sigortaların attığı yer hakem Ali Şansalan'ın genel tavırları. Nwakaeme'den yediği dayağa yanıt veremeyişi... Hakeme bu tavırlarla yaklaşıyorsan dünyanın her yerinde sarı kart görürsün. Gustavo'nun itirazı da böyle. Bir tarafa verip diğer tarafa vermeyince problem çıkıyor."

<p>"Bunlar ciddi hakem sorunları. Ve üzücü... Çünkü Ali Şansalan gelecek vaat eden, oyunu bildiğini düşündüğüm bir hakemdi. Ancak bu sezon formsuz. Formsuz olmasına rağmen üst üste maçlar verildi. Çok hatalar yaptı. Ben Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'nin üzerindeki baskıyı yönetemediğini düşünüyorum."</p>

"Bunlar ciddi hakem sorunları. Ve üzücü... Çünkü Ali Şansalan gelecek vaat eden, oyunu bildiğini düşündüğüm bir hakemdi. Ancak bu sezon formsuz. Formsuz olmasına rağmen üst üste maçlar verildi. Çok hatalar yaptı. Ben Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'nin üzerindeki baskıyı yönetemediğini düşünüyorum."

<p>"Ali Şansalan'ın operasyon için geldiğini düşünmüyorum. Öyle olsa penaltıyı cart diye çalardı. Ama çok kötü hakemlik yaptığı konusunda hiç şüphem yok. Ali Şansalan içinde bulunduğu atmosferden etkilenip kendisinden üstün gördüğü kişilere karşı anlayışlı, kendisi seviyesinde gördüğü kişilere karşı çok sert ve kaba davranan bir adama dönüştü. Bu çok acıklı bir durum."</p>

"Ali Şansalan'ın operasyon için geldiğini düşünmüyorum. Öyle olsa penaltıyı cart diye çalardı. Ama çok kötü hakemlik yaptığı konusunda hiç şüphem yok. Ali Şansalan içinde bulunduğu atmosferden etkilenip kendisinden üstün gördüğü kişilere karşı anlayışlı, kendisi seviyesinde gördüğü kişilere karşı çok sert ve kaba davranan bir adama dönüştü. Bu çok acıklı bir durum."

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler