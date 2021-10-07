Messi, PSG'ye transferini eleştirenlere cevap verdi

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 19:18
<p>PSG'ye transferinden beri çeşitli çevreler tarafından eleştirilen Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçına dek suskundu. City maçında takımın 2.golüne atarak perdeyi açan Messi, bu sefer de yöneltilen eleştiriler hakkında suskunluğunu bozdu.<br></p>

PSG'ye transferinden beri çeşitli çevreler tarafından eleştirilen Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçına dek suskundu. City maçında takımın 2.golüne atarak perdeyi açan Messi, bu sefer de yöneltilen eleştiriler hakkında suskunluğunu bozdu.

<p>Lionel Messi, Fransız futbol dergisi France Football'a açıklamalarda bulundu.&nbsp;<br></p>

Lionel Messi, Fransız futbol dergisi France Football'a açıklamalarda bulundu. 

<p>PSG transferinden beri ilk defa bir medya organına konuşan Messi, PSG'ye katılarak doğru bir karar verdiğini düşünüyor.<br></p>

PSG transferinden beri ilk defa bir medya organına konuşan Messi, PSG'ye katılarak doğru bir karar verdiğini düşünüyor.

<p>"PSG'ye gelerek bir hata yapmadım." ifadesini kullanan Messi'nin açıklamalarının tamamı cumartesi günü yayınlanacak.<br></p>

"PSG'ye gelerek bir hata yapmadım." ifadesini kullanan Messi'nin açıklamalarının tamamı cumartesi günü yayınlanacak.

<p>Messi'nin PSG'ye transfer olduğu eski kulübü Barcelona, bugünlerde büyük sıkıntılar yaşıyor. Maddi anlamda yaşadıkları sıkıntıların sahaya da yansıdığı Katalan kulübünde teknik direktör Ronald Koeman'ın da geleceği şuan belirsizliğini koruyor.<br></p>

Messi'nin PSG'ye transfer olduğu eski kulübü Barcelona, bugünlerde büyük sıkıntılar yaşıyor. Maddi anlamda yaşadıkları sıkıntıların sahaya da yansıdığı Katalan kulübünde teknik direktör Ronald Koeman'ın da geleceği şuan belirsizliğini koruyor.

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