Messi, PSG'ye transferini eleştirenlere cevap verdi

PSG'ye transferinden beri çeşitli çevreler tarafından eleştirilen Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçına dek suskundu. City maçında takımın 2.golüne atarak perdeyi açan Messi, bu sefer de yöneltilen eleştiriler hakkında suskunluğunu bozdu.

