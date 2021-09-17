Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 21:10
<p>26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin gurbetçi yıldızı kime oy vereceğini açıkladı.</p>

26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin gurbetçi yıldızı kime oy vereceğini açıkladı.

<p>Özil, çok satan yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.</p>

Özil, çok satan yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

<p>Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.&nbsp;</p>

Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı. 

<p>Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Artık onun arkasındayım" sözleriyle gösterdi.</p>

Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Artık onun arkasındayım" sözleriyle gösterdi.

<p>Todenhöfer kısa bir süre sonra Mesut’in mesajına tepki verdi.&nbsp;</p>

Todenhöfer kısa bir süre sonra Mesut’in mesajına tepki verdi. 

<p>Twitter'da Özil ile birlikte bir kitap planlayacaklarını yazdı. "Sürpriz olacak” dedi.</p>

Twitter'da Özil ile birlikte bir kitap planlayacaklarını yazdı. "Sürpriz olacak” dedi.

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