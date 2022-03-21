Metaverse nedir, günlük hayatta neler değişecek? Yeni bir evren

Eğer Metaverse bahsedildiği gibi bir sonsuz imkânlar ve ihtimaller içeren, her şeyi mümkün kılan yeni tasarlanmış bir öte evren olacaksa, toplumsal yapıyı derinden etkileyeceği açık.

Öncelikle bu sonsuz olanaklar evreninde kişi haklarının nerede başlayıp biteceği, özgürlük tanımının ne olacağı ve bu sınırlar bağlamında suiistimal ve istismar kavramlarının tanımının yeniden üretileceği düşünülüyor. Sonsuz bir ihtimal içerisinde var olabilen ve bu kıyasla gerçek dünyaya bakan bireyin kendi içerisinde yaşayacağı sorunların da gerçek dünyanın günlük hayat düzenini etkileyeceği üzerinde duruluyor.

Modern çağ bireyinin yirminci yüzyılın başında değişen değer yargıları, yeniden üretilen veyahut yaratılan kavramların etkisi ile hem sosyoloji hem psikoloji hem de felsefe disiplinlerince defalarca üzerinde çalışılmış bir konu. Bu öte-evren hayali beklenildiği şekliyle hayatımızın ortasına yerleşirse çok daha ciddi ve çok daha derin bir etki ile önce bireyi daha sonra toplumu etkileyecektir.