Metin Tekin: Teixeira ve Batshuayi'nin seneye Beşiktaş'ta olacağını düşünmüyorum

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:04
<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.</p><p>Spor yorumcusu Metin Tekin, Trabzon ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği mücadele hakkında yorumlarda bulundu. Tekin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:</p>

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor yorumcusu Metin Tekin, Trabzon ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği mücadele hakkında yorumlarda bulundu. Tekin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

<p>"Bugün bir mücadele maçı izledik. Beşiktaşlı oyuncuların yeni teknik direktörü bir jüri gibi görüp kendilerini gösterme maçı olarak gördüklerini düşünüyorum."</p>

"Bugün bir mücadele maçı izledik. Beşiktaşlı oyuncuların yeni teknik direktörü bir jüri gibi görüp kendilerini gösterme maçı olarak gördüklerini düşünüyorum."

<p>"Beşiktaş için bardağın dolu tarafı, 40 bin seyirci önünde, şampiyonluğa gün sayan bir takıma karşı bu mücadeleyi göstermek kolay değildir."</p>

"Beşiktaş için bardağın dolu tarafı, 40 bin seyirci önünde, şampiyonluğa gün sayan bir takıma karşı bu mücadeleyi göstermek kolay değildir."

<p>"Penaltı kaçırıp 2 dakika sonra gelen gol de maçın kimden yana devam ettiğini gösteren bir faktördü."</p>

"Penaltı kaçırıp 2 dakika sonra gelen gol de maçın kimden yana devam ettiğini gösteren bir faktördü."

<p>"Önümüzdeki sezon Teixeira ve Batshuayi'nin takımda olacağını düşünmüyorum. Larin'in durumunu ise hala bir soru işareti olarak değerlendirebiliriz."</p>

"Önümüzdeki sezon Teixeira ve Batshuayi'nin takımda olacağını düşünmüyorum. Larin'in durumunu ise hala bir soru işareti olarak değerlendirebiliriz."

<p>"Kesinlikle bir forvet oyuncusu gerekli Beşiktaş'a. O mevkii farklı şeyler gerektirir. Batshuayi maalesef o gereklilikleri sağlayamıyor."</p>

"Kesinlikle bir forvet oyuncusu gerekli Beşiktaş'a. O mevkii farklı şeyler gerektirir. Batshuayi maalesef o gereklilikleri sağlayamıyor."

<p>"Rosier, Ghezzal, Vida, Josef gibi oyuncularınız var. Bir santrafor bir sol kanat oyuncusu ile kadronuzu mali durumunuzun el verdiği şekilde geliştirebilirsiniz."</p>

"Rosier, Ghezzal, Vida, Josef gibi oyuncularınız var. Bir santrafor bir sol kanat oyuncusu ile kadronuzu mali durumunuzun el verdiği şekilde geliştirebilirsiniz."

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