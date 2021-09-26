Cüneyt Çakır, Milan - Atletico Madrid maçında görev alacak
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadelede görevlendirildi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İtalya'nın Milan ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya'nın Milan şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki üst üste 12. sezonunda, 53. müsabakasına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 Berlin finalinin yanında 6 yarı final maçı yönetti.
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