Milan-Inter derbisine Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 09:59
<p>İtalya Serie A'da 12. haftanın en kritik mücadelesinde Milan ve Inter San Siro'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milan ile sözleşmesi bittikten sonra ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.&nbsp;</p>

İtalya Serie A'da 12. haftanın en kritik mücadelesinde Milan ve Inter San Siro'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milan ile sözleşmesi bittikten sonra ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. 

<p>Milli yıldız, Inter’de perdeyi açan isim oldu. Çalhanoğlu, penaltıda topun başına geçerek takımını öne geçirdi. Bu golün ardından milli yıldızın yaptığı hareket ise olay oldu.</p>

Milli yıldız, Inter’de perdeyi açan isim oldu. Çalhanoğlu, penaltıda topun başına geçerek takımını öne geçirdi. Bu golün ardından milli yıldızın yaptığı hareket ise olay oldu.

<p>Uzun süre Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, attığı golden sonra yaşadığı sevinçle Milan taraftarını kızdırdı. Tribünlere “Sizi duyamıyorum” hareketi yapan Hakan, gündem oldu.&nbsp;</p>

Uzun süre Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, attığı golden sonra yaşadığı sevinçle Milan taraftarını kızdırdı. Tribünlere “Sizi duyamıyorum” hareketi yapan Hakan, gündem oldu. 

<p>Milan taraftarı, sezon sonu Inter'e imza atınca Hakan Çalhanoğlu’nun formasını yakmıştı.</p>

Milan taraftarı, sezon sonu Inter'e imza atınca Hakan Çalhanoğlu’nun formasını yakmıştı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>MİLAN TARAFTARINDAN SERT TEPKİ</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Milan taraftar grubu Curva Sud, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Senin cesaretin, 10. dakikada penaltı atman değil, boynuzlanmana rağmen eşinin yanında kalmandır." pankartını astı.</p>

MİLAN TARAFTARINDAN SERT TEPKİ

Milan taraftar grubu Curva Sud, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Senin cesaretin, 10. dakikada penaltı atman değil, boynuzlanmana rağmen eşinin yanında kalmandır." pankartını astı.

<p>28 yaşındaki futbolcu maç içerisinde de sıklıkla taraftarın protestosuna uğradı.</p>

28 yaşındaki futbolcu maç içerisinde de sıklıkla taraftarın protestosuna uğradı.


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