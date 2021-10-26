Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı: Kodu gir, istediğin film gelsin

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 12:56
<p>Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor.&nbsp;</p>

Dijital yayın platformu Netflix'in, kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Netflix’te her filmin kategorisinin bir kodu var ve o kodu arama ekranına yazdığınız zaman istediğiniz filmler sizin önünüze geliyor. 

<p>Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.</p><p><strong>İşte Netflix kategori kodları...</strong></p>

Netflix’te arama kısmına kodları yazarak, istediğiniz kategorideki filmleri/dizileri kolayca bulabilirsiniz.

İşte Netflix kategori kodları...

<p>Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492</p><p>Aksiyon Bilim Kurgu: 1568</p><p>Uzaylı Bilim Kurgu: 3327</p><p>Kült Bilim Kurgu: 4734</p><p>Bilim Kurgu ve Korku: 1694</p><p>Gerilim Bilim Kurgu: 11014</p>

Bilim Kurgu ve Fantastik Kod: 1492

Aksiyon Bilim Kurgu: 1568

Uzaylı Bilim Kurgu: 3327

Kült Bilim Kurgu: 4734

Bilim Kurgu ve Korku: 1694

Gerilim Bilim Kurgu: 11014

<p>Aksiyon ve Mecera Kod: 1365</p><p>Aksiyon Komedi: 43040</p><p>Kurgu-Fantastik:1568</p><p>Gerilim ve Aksiyon: 43048</p><p>Süper Kahraman: 10118</p>

Aksiyon ve Mecera Kod: 1365

Aksiyon Komedi: 43040

Kurgu-Fantastik:1568

Gerilim ve Aksiyon: 43048

Süper Kahraman: 10118

<p>Dövüş Sanatı: 8985</p><p>Korku Kod: 8711</p><p>Şeytan içerikli filmler: 6998</p><p>Kült Korku Filmleri: 10944</p><p>Vampir Temalı: 75804</p>

Dövüş Sanatı: 8985

Korku Kod: 8711

Şeytan içerikli filmler: 6998

Kült Korku Filmleri: 10944

Vampir Temalı: 75804

<p>Zombi Temalı: 75405</p><p>Doğaüstü: 42023</p><p>Belgesel Kod: 6839</p><p>Suç Belgeselleri: 9875</p><p>Tarih Belgeselleri: 5349</p>

Zombi Temalı: 75405

Doğaüstü: 42023

Belgesel Kod: 6839

Suç Belgeselleri: 9875

Tarih Belgeselleri: 5349

<p>Askeri Belgeselleri: 4006</p><p>Politik Belgeseller: 7018</p><p>Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595</p><p>Komedi Kod: 6548</p><p>Kara Mizah: 869</p>

Askeri Belgeselleri: 4006

Politik Belgeseller: 7018

Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595

Komedi Kod: 6548

Kara Mizah: 869

<p>Yabancı Komediler: 4426</p><p>Romantik Komediler: 5475</p><p>Stand-up: 11559</p><p>Gençlik Komediler: 3519</p><p>Dram Kod: 5763</p>

Yabancı Komediler: 4426

Romantik Komediler: 5475

Stand-up: 11559

Gençlik Komediler: 3519

Dram Kod: 5763

<p>Suç ve Dram: 6889</p><p>Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961&nbsp;</p><p>Gerçek Hayattan Esinlenilmiş Dram: 3653</p><p>Romantik Dram: 1255</p><p>Politik Dram: 6616</p>

Suç ve Dram: 6889

Kitaptan Esinlenilmiş Dram: 4961 

Gerçek Hayattan Esinlenilmiş Dram: 3653

Romantik Dram: 1255

Politik Dram: 6616

<p>Spor Filmler Kod: 4370</p><p>Basketbol Filmler: 12762</p><p>Futbol Filmleri: 12549</p><p>Boks Filmleri: 12443</p><p>Gerilim Kod: 8933</p>

Spor Filmler Kod: 4370

Basketbol Filmler: 12762

Futbol Filmleri: 12549

Boks Filmleri: 12443

Gerilim Kod: 8933

<p>Aksiyon Gerilim: 43048</p><p>Gizem: 9994</p><p>Suç ve Gerilim: 10499</p><p>Gangster: 31851</p><p>Psikolojik Gerilim: 5505</p>

Aksiyon Gerilim: 43048

Gizem: 9994

Suç ve Gerilim: 10499

Gangster: 31851

Psikolojik Gerilim: 5505

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler