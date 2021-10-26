Netflix’e 8.5 milyar TL kazandıran Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: 'Bana bonus vermediler'

26 Ekim 2021 Salı, 09:59

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede kısa sürede gündem yaratarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.

Dizi ekonomik olarak da Netflix’e büyük katkı sağlarken, sızan bilgilere göre 9 bölümlük dizinin maliyetinin 15.5 milyon sterlin (204 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Netflix’in abone sayısını 4.4 milyon artıran dizinin getirdiği kârın ise yaklaşık 650 milyon sterlin (8.5 milyar TL) olduğu öne sürülüyor.

'O KADAR ZENGİN DEĞİLİM'

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk’la Squid Game’in başarısını konuştu.

Sözcü'nün aktardığına göre Netflix’in elde ettiği başarı ve inanılmaz kârın kendisini sanıldığı kadar etkilemediğini belirten 50 yaşındaki Hwang, dizide birinci olan yarışmacı kadar zengin olup olmadığı yönündeki soruya, “O kadar zengin değilim ama masaya yeterli yemek koyacak kadar gelirim var. Netflix’in bana bonus ödediği falan yok. Netflix orijinal sözleşmede yazan parayı ödedi” dedi.



