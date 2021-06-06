<p>Club Brugge'nin Nijeryalı forveti&nbsp;&nbsp;Emmanuel Denis, Instagram hikayesinden Galatasaray formalı bir paylaşımda bulundu.&nbsp;</p>
1

Club Brugge'nin Nijeryalı forveti  Emmanuel Denis, Instagram hikayesinden Galatasaray formalı bir paylaşımda bulundu. 

<p>Daha önce Club Brugge yönetimiyle de sorun yaşayan ve yeni sezonda ayrılması beklenen Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla antrenman videosu paylaşması transfer söylentilerine yol açtı.&nbsp;</p>
2

Daha önce Club Brugge yönetimiyle de sorun yaşayan ve yeni sezonda ayrılması beklenen Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla antrenman videosu paylaşması transfer söylentilerine yol açtı. 

<p>İşte Nijeryalı forvetin paylaştığı hikaye</p>
3

İşte Nijeryalı forvetin paylaştığı hikaye

<p>23 yaşındaki Nijeryalı golcü bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti.&nbsp;</p>
4

23 yaşındaki Nijeryalı golcü bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti. 

Video Haberler