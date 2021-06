Teknik direktör Rıza Çalımbay, yeniden Sivasspor'da

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:56

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kulübümüzün önemli başarılara taşıyan Rıza hocamızla 1 yıllık daha sözleşme imzalıyoruz. Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda biz, '1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz' demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz." diye konuştu.

Otyakmaz, bundan sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayacaklarını belirterek, "İhtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır İstanbul'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. İnşallah ortaya çıkacak listeyle biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak arzu ettiğimiz başarıları getirecek, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Transfer görüşmelerinde elinden gelen fedakarlığı yaptı. Artık çalışma ve transfer zamanı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme zamanı. Tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMİYORUZ"

Çalımbay ise memleketi Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Futbolu, doğup büyüdüğü Sivas'ta sevdiğini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bundan önce 2,5-3 sene burada yine çalışmıştım. Sıkıntılar gördük ama hiçbir zaman pes etmedik. Çok güzel yıllarımız ve çok güzel maçlarımız geçti ve güzel bir şekilde ligi bitirdik. Benim için Sivas çok önemlidir çünkü doğduğum büyüdüğüm bir yer. Stadyumda çok anılarım var, toprak sahadayken dahi. Daha sonra İstanbul’a gittim ve ardından Beşiktaş maceram başladı. Ben hep istikrardan yanayım. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda istikrarlı bir şekilde gitmek için her şeyi yaptım. Burada ben çok sorumluluk taşıyorum. Her şeyim burada. Bunun için benim burada çok başarılı olmam gerekiyor. Ben buradan ayrılana kadar her sezondan alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyordu. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman da çok güzel günler yaşıyoruz ama futbolun içinde bunlar olan şeyler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİVAS'IN YERİ BENDE ÇOK BAŞKA"

Geçtiğimiz sezonu da değerlendiren Çalımbay, salgın sürecine kadar çok iyi gittiklerini sonrasında ise seyirciden uzak kaldıklarını anlattı.

Çalımbay, buna rağmen ligi bırakmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemiden etkilenen takımların başında geliyoruz ama hiçbir zaman kopmadık. Hakikaten çok kötü günlerimiz oldu. Ligin ikinci yarısı başladığında oyuncularımızla konuştuk. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çok güzel günler yaşattık. 19 maç namağlup şekilde ligi bitirdik. Bu kolay bir şey değil. Ligin sonlarına doğru böyle bir şeyi yakalamak çok zordur. Avrupa kupalarına da gittik. Çok zorlu maçlarımızı çok iyi şekilde kazandık. Kulübümüzü de iyi bir yere getirdik. Futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de yönetimimizle konuştuk, anlaştık. Hem bana, hem teknik ekibime, hem sporcu arkadaşlarıma hem de camiamıza hayırlı olsun. Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Sivas’ın yeri bende çok başka ve sorumluluğum çok büyük. En iyisini yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorum".