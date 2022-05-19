Nisan ayında en çok konut satılan iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022'ye ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilerle nisan ayında Türkiye'de en çok konut satışı yapılan iller belli oldu. Verilere göre en çok konut satışı 26 bin 330 ile İstanbul oldu.