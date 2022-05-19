Nisan ayında en çok konut satılan iller belli oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022'ye ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilerle nisan ayında Türkiye'de en çok konut satışı yapılan iller belli oldu. Verilere göre en çok konut satışı 26 bin 330 ile İstanbul oldu.</p>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022'ye ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilerle nisan ayında Türkiye'de en çok konut satışı yapılan iller belli oldu. Verilere göre en çok konut satışı 26 bin 330 ile İstanbul oldu.

<p>İstanbul'un ardın en çok ev satılan ikinci il oma özelliği ise Ankara'ya ait.</p> <p>Nisan ayında Ankara'da toplam 12 bin 915 konut satışı yapıldı.</p>

İstanbul'un ardın en çok ev satılan ikinci il oma özelliği ise Ankara'ya ait.

Nisan ayında Ankara'da toplam 12 bin 915 konut satışı yapıldı.

<p>En çok konut satışı gerçekleştirilen üçüncü ilimiz ise 8 bin 459 ile İzmir oldu.</p>

En çok konut satışı gerçekleştirilen üçüncü ilimiz ise 8 bin 459 ile İzmir oldu.

<p>Sahil kentlerinden olan Antalya da ilk 10'a 4.sıradan girdi. Antalya'da nisan ayında 8 bin 76 konut satışı gerçekleşti.</p>

Sahil kentlerinden olan Antalya da ilk 10'a 4.sıradan girdi. Antalya'da nisan ayında 8 bin 76 konut satışı gerçekleşti.

<p>Bursa ise 4 bin 851 satış ile en çok  satış yapılan iller arasında 5. sırada yer alıyor.</p>

Bursa ise 4 bin 851 satış ile en çok  satış yapılan iller arasında 5. sırada yer alıyor.

<p>Nisan'da Kocaeli'nde toplam 3 bin 676 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli bu satış miktarı ile 6. sırada yer alıyor. </p>

Nisan'da Kocaeli'nde toplam 3 bin 676 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli bu satış miktarı ile 6. sırada yer alıyor. 

<p>Mersin ise Kocaeli'ni takiben 3 bin 529 satış ile 7. sırada bulunuyor.</p>

Mersin ise Kocaeli'ni takiben 3 bin 529 satış ile 7. sırada bulunuyor.

<p>Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre en fazla kont satılan iller arasında 8. sırada 3 bin 308 satış ile Tekirdağ bulunuyor.</p>

Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre en fazla kont satılan iller arasında 8. sırada 3 bin 308 satış ile Tekirdağ bulunuyor.

<p>Aydın ise nisanda 3 bin 156 konut satışı ile en çok konut satılan 9. il oldu.</p>

Aydın ise nisanda 3 bin 156 konut satışı ile en çok konut satılan 9. il oldu.

<p>En çok konut satışının gerçekleştiği ilk on il arasına 10. sıradan giren Balıkesir'de ise nisan ayında 3 bin 83 konut satışı gerçekleşti.</p>

En çok konut satışının gerçekleştiği ilk on il arasına 10. sıradan giren Balıkesir'de ise nisan ayında 3 bin 83 konut satışı gerçekleşti.

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